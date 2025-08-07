Cette drôle d’envie d’être plus grand que ses voisins

Il doit y avoir une explication psychologique. Ou un truc dans les gènes, quelque chose qui remonte à Cro-Magnon, quand se montrer le plus fort, le plus grand pouvait être une question de survie. Nous en sommes encore là: il faut toujours dépasser le voisin, l’écraser. Pourquoi? Parce que. Tout le monde n’a pas la sagesse d’Oscar Wilde affirmant que «l’ambition est le dernier refuge de l’échec». Celle-là, il vaut la peine de la retenir, elle peut servir.

Bref, nous sommes ici pour parler de l’Espagne, ce qui donne encore (ou déjà pour les chanceux) un petit air de vacances. L’Espagne, deuxième pays le plus visité au monde après la France, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme: 93,7 millions de touristes en 2024, contre environ 100 millions pour l’Hexagone. Deuxième,…