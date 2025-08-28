Cinq prises pour apprendre à connaître les lutteurs sudistes de la fête fédérale

Le club des lutteurs de la Gruyère aura cinq représentants à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres qui s’ouvre ce vendredi à Mollis (GL). Benjamin Gapany, Paul Tornare, Johann Borcard, Etienne Ducrest et Loïc Pasquier se présentent à travers leur prise favorite.

TEXTES GLENN RAY

LUTTE SUISSE. La 47e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s’ouvre ce vendredi à Mollis. Dans le canton de Glaris, 274 colosses tenteront de succéder à Joël Wicki, roi à Pratteln (BL) en 2022. Parmi les 30 lutteurs romands sélectionnés, cinq d’entre eux représenteront le club de la Gruyère. Couronné lors de la fédérale à Zoug en 2019, le Marsensois Benjamin Gapany visera aussi bien cette année. Après deux échecs cruels, le Stabadin Johann Borcard voudra décrocher ses premiers lauriers…