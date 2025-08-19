Coupe de Suisse: La Tour a fait mieux que se défendre face au Stade Nyonnais

Dimanche, La Tour/Le Pâquier a accueilli Stade Nyonnais en 32e de finale de la Coupe de Suisse. Battus 0-4, les Tourains de 2e ligue n’ont pas à rougir de leur prestation face à une formation de Challenge League.

GLENN RAY

FOOTBALL. Devant plus de 500 spectateurs, La Tour/Le Pâquier a tenu la dragée haute au Stade Nyonnais, formation de Challenge League, en 32e de finale de la Coupe de Suisse dimanche à la Ronclina. Malgré les quatre ligues d’écart, les pensionnaires de 2e ligue ont tenu bon 40 minutes durant. Avant de concéder l’ouverture du score juste avant la mi-temps et de finalement s’incliner 0-4. «Nous les avons fait douter et c’est ce que nous voulions», apprécie le néocoach tourain Maxime Afonso.

Si les locaux sont parvenus à repousser l’échéance, ils le doivent notamment à…