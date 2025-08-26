Marwan Karim Barhoumi gagne en Autriche

Avec le maillot de l’équipe de Suisse M17, Marwan Karim Barhoumi a remporté le Radjugendtour Oststeiermark en Autriche. Vainqueur vendredi en solitaire, le Bullois a confirmé son succès au général en terminant 2e de la quatrième et dernière étape dimanche. GR

Victoire valaisanne au GP de Porsel

Le Valaisan Jonas Delaloye a remporté dimanche le GP de Porsel, 4e étape du Tour du canton de Fribourg. Meilleur régional, le Brocois Nathan Dafflon s’est classé 8e au bout des 78 km d’effort. Côté féminin, c’est la Vaudoise Thelma Nassisi qui a levé les bras avec neuf secondes d’avance sur la Bulloise Léa Stern. Le peloton fribourgeois se retrouvera ce mercredi sur les 64 km du GP du Gibloux. GR