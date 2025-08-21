DÎNER À LA FERME -L’ESPRIT DE FAMILLE: OLIVIER FLEURY, JURA

jeu, 21. aoû. 2025

Télévision

Cette compétition culinaire ludique et amicale entre agriculteurs est de retour avec les enfants des protagonistes de l’époque. Vous avez aimé les parents du Dîner à la ferme, venez découvrir leurs enfants.

Vendredi, à 20 h 10, sur RTS1.

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses