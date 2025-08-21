DÎNER À LA FERME -L’ESPRIT DE FAMILLE: OLIVIER FLEURY, JURA

Télévision
Cette compétition culinaire ludique et amicale entre agriculteurs est de retour avec les enfants des protagonistes de l’époque. Vous avez aimé les parents du Dîner à la ferme, venez découvrir leurs enfants.
Vendredi, à 20 h 10, sur RTS1.
Après Roger Bussard et Pierrette Buntschu, c’est la troisième génération qui a récemment repris les rênes de l’agence immobilière implantée en Gruyère depuis 1969. Interview d’Adrien et de Grégoire Buntschu.
YANN GUERCHANIK
ENTREPRISE. Pour eux, l’immobilier est une histoire de famille. Après leur grand-père et leur mère, Adrien et Grégoire Buntschu ont repris cette année les commandes de l̵…