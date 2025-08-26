Du neuf à l’AFF

FOOTBALL. L’Assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de football (AFF) était organisée samedi par le FC Schoenberg. 94 clubs (sur 96) ont assisté au passage de témoin à la tête de la structure cantonale.

Après 11 années de présidence, le Giblousien Benoît Spicher a cédé sa place à Christophe Delley. «Je suis et je resterai admiratif de la motivation et de la passion qui animent chaque dirigeant, chaque bénévole de club», livrait le désormais «retraité» de 65 ans et président d’honneur de l’AFF.

Lui succède donc Christophe Delley. Le Lacois de 55 ans et ancien joueur de Piamont et Courtepin est entré au comité de l’AFF en 2014. Il gérait la Commission technique et des juniors. Il sera remplacé par Jean-Luc Maudry, du FC Courtepin-Misery-Courtion. VT