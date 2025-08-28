En quête de Sherlock Holmes

Sir Arthur Conan Doyle entre dans La Pléiade. Plus exactement: son personnage fétiche, Sherlock Holmes, fait son apparition dans la plus prestigieuse collection littéraire française. Au côté des Hugo, Shakespeare, Proust et consorts, voilà qu’une création éminemment populaire s’invite en deux volumes à la table des grands.

Pour marquer l’événement, de nouvelles adaptations ont été produites, qui ne trahissent pas les textes originaux en les ancrant dans le présent des traducteurs, mais qui conservent un français du XIXe, au plus près de l’atmosphère originelle. Cet événement éditorial offre aussi, pour la première fois, un appareil critique et analytique complet pour encore mieux appréhender les 56 nouvelles et les quatre romans dans leur époque, ainsi que quatre textes en sus, qui…