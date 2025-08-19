FC Bulle: Nathan Aymon, le bonheur d’un gardien exposé

Le FC Bulle s’est incliné face à Bâle M21 (2-3) samedi à Bouleyres. Frustrant pour son nouveau gardien valaisan Nathan Aymon, battu huit fois cette saison malgré de bonnes prestations.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Les supporters un temps sevrés de spectacle à Bouleyres sont servis: après trois journées, le FC Bulle compte neuf buts marqués pour huit encaissés! Seuls Lucerne M21 et Paradiso – son prochain adversaire en Promotion League – font «mieux».

Samedi encore, les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont donné le ton face à Bâle M21. «Malgré le résultat final (2-3), on a réalisé notre meilleur match de la saison, estime l’entraîneur bullois. Dans les duels comme dans la jouerie, on a été bons.»

Très bons même avec le ballon, un peu moins sans. Nathan Aymon a pu le constater depuis sa cage…