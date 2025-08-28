Gérard Pauli

jeu, 28. aoû. 2025

PROGENS

Gérard Pauli s’est éteint le vendredi 1er août 2025, à l’HFR à Riaz. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Progens, le mercredi 6 août.

Gérard est né le 14 mars 1944, dans le foyer de Jean et Marie Pauli-Monney à Progens. Il était le cinquième d’une fratrie de sept frères et sœurs.

Après sa scolarité à Progens et à Châtel-Saint-Denis, il est parti en Suisse alémanique pour apprendre la langue. Il résidait dans une ferme et dans une porcherie, où le travail était très pénible, et il décida alors de rentrer à la maison.

De retour dans sa famille, il entreprit un apprentissage de menuisier chez Joseph Maillard à Besencens, où il se rendait à pied depuis Progens. Plus tard, il travailla dans plusieurs entreprises de la région, avant d’ouvrir en 1968 sa propre entreprise, où le…

