Gremaud tourne autour du podium

CYCLISME SUR PISTE. Quatrième et cinquième aux récents championnats d’Europe, Noa Gremaud visait la médaille aux Mondiaux juniors aux Pays-Bas. Objectif manqué pour l’Echarlensois, à la fois déçu et fataliste. «Sur la poursuite par équipes (7e), on est passés à 1’’200 de la petite finale. C’est tellement serré… et donc dur de passer si près du podium.

Ce qu’il nous a manqué? Pas grandchose. Les autres (n.d.l.r.: l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne) étaient simplement plus forts que nous.»

L’aveu est honorable. Tout comme ses résultats à la course scratch (11e) et à la madison (12e). Noa Gremaud rentre ainsi d’Apeldoorn sans breloque. Mais avec la conviction que le meilleur est à venir, en catégorie espoir dès l’an prochain. «Mon plan suit son cours, glisse le Gruérien de 18 ans.…