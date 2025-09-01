Hebdo collaboratif en Veveyse

PORSEL. La première édition de Spatz La Veveyse, un nouvel hebdomadaire collaboratif, gratuit et entièrement numérique, est parue jeudi. Le concept, originaire de Saint-Gall, a été lancé au même moment à Moudon et dans les Alpes vaudoises.

Le projet veveysan est porté par Gilles Martin, journaliste et actuel tenancier de la Fleur-de-Lys, à Porsel. Investi à raison de 10%, il en assure la coordination. Chaque semaine, les abonnés recevront par e-mail ou WhatsApp une sélection de six à douze informations locales. On y trouvera notamment un agenda, des informations régionales, des annonces publicitaires, des présentations de manifestations locales ou encore des lettres de lecteurs.

Le contenu est généré grâce à un robot qui pioche les informations sur les sites communaux, cantonaux ou…