Hebdo collaboratif en Veveyse

sam, 30. aoû. 2025

PORSEL. La première édition de Spatz La Veveyse, un nouvel hebdomadaire collaboratif, gratuit et entièrement numérique, est parue jeudi. Le concept, originaire de Saint-Gall, a été lancé au même moment à Moudon et dans les Alpes vaudoises.

Le projet veveysan est porté par Gilles Martin, journaliste et actuel tenancier de la Fleur-de-Lys, à Porsel. Investi à raison de 10%, il en assure la coordination. Chaque semaine, les abonnés recevront par e-mail ou WhatsApp une sélection de six à douze informations locales. On y trouvera notamment un agenda, des informations régionales, des annonces publicitaires, des présentations de manifestations locales ou encore des lettres de lecteurs.

Le contenu est généré grâce à un robot qui pioche les informations sur les sites communaux, cantonaux ou…

