HOCKEY SUR GLACE

sam, 23. aoû. 2025

Fribourg-Gottéron tient son futur gardien. Jeudi, le club fribourgeois a annoncé l’engagement du Grolleysan Ludovic Waeber (29 ans) pour une durée de quatre ans. L’actuel portier de Kloten remplacera Reto Berra à partir de l’été prochain.

