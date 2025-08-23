HOCKEY SUR GLACE

Fribourg-Gottéron tient son futur gardien. Jeudi, le club fribourgeois a annoncé l’engagement du Grolleysan Ludovic Waeber (29 ans) pour une durée de quatre ans. L’actuel portier de Kloten remplacera Reto Berra à partir de l’été prochain.
A Bulle, Le Passage devient Les Pas’sages. Cinq repreneurs entendent faire du bistrot de la Grand-Rue un établissement aux atmosphères changeantes, où chaque visiteur puisse se sentir chez lui.
YANN GUERCHANIK
ETABLISSEMENT PUBLIC. Ils sont amis depuis l’enfance ou depuis l’aventure Goya Onda. Cinq…