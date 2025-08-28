Humour et musique du terroir, cette saison aux Capucins à Romont

La saison culturelle de l’association des Capucins comptera cinq spectacles dans l’ancienne église de Romont. Sur les 29 artistes attendus sur scène, 25 sont Fribourgeois.

VALENTIN CASTELLA

CULTURE. Cinq spectacles figurent au programme de la 14e saison culturelle des Capucins. Une cuvée 2025-2026 placée sous le signe de l’humour, de la musique et d’une forte présence locale. En effet, sur les 29 artistes attendus sur la scène de l’ancienne église romontoise, 25 sont Fribourgeois.

A commencer par les chanteurs de l’ensemble vocal Allegria. Fondé en février 2024, le chœur se produira le 4 octobre à 20 h sous la direction de Gonzague Monney. Il interprétera des œuvres classiques inspirées du romantisme. Toutes évoqueront la nuit. Au piano, le public retrouvera Alexandre Rion. «En tant que…