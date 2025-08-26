Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA BAPTISÉE

Yasmine Ammar a vécu son premier match en Women’s Super League à l’occasion de la reprise du championnat. Samedi avec un FC Zürich Frauen qui vise le titre, la gardienne touraine a battu Thoune 1-3. «Je suis très contente de ma prestation, même si j’aurais voulu ne pas encaisser (à la 89e), livre la Gruérienne aux trois ans de contrat. Je suis titulaire, mais rien n’est joué pour la suite. Je dois continuer de travailler. A mon poste, découvrir ce niveau à 19 ans est de bon augure en vue de mon prochain objectif: évoluer à l’étranger.»

LE CHIFFRE 0

soit les buts inscrits et les points pris par les représentants glânois de 2e ligue masculine et de 1re ligue féminine ce week-end. Pour la 1re journée de championnat, Siviriez a été atomisé 8-0, Ursy balayé 0-4 et Châtonnaye/Middes…