Iris Caligiuri en bronze aux championnats de Suisse: «je suis entrée dans une nouvelle dimension»

Iris Caligiuri a décroché le bronze du 200 m des championnats de Suisse samedi.

A Frauenfeld (TG), la Romontoise a battu ses records personnels sur 100 et 200 m.

La Glânoise de 22 ans est pressentie sur le 4x400 m des Mondiaux au Japon.

GLENN RAY

ATHLÉTISME. La sprinteuse romontoise Iris Caligiuri a brillé aux championnats de Suisse élite à Frauenfeld (TG). La Glânoise de 22 ans, qui court pour le Lausanne-Sports, y a amélioré ses records personnels sur 100 m (11”45) et 200 m (23”02), tout en décrochant le bronze dans cette seconde discipline. Pressentie sur le 4x400 m, sa saison pourrait se poursuivre le mois prochain lors des mondiaux au Japon. Interview.

Une médaille de bronze, deux records personnels explosés: vous vous attendiez à réussir de tels championnats de Suisse?

Iris Caligiuri:…