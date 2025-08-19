J’ai un colis pour vous!

FRANCE5, MERCREDI, À 21 H
En Colombie
Voilà des semaines qu’Augustin, un apprenti chaman, attend l’arrivée d’un colis. Mais quand on habite au milieu de l’Amazonie colombienne, isolé de tout, il faut prendre son mal en patience. Augustin compte sur Don Nieto, le livreur de la forêt, pour que son paquet arrive avant la grande cérémonie qu’il doit diriger. Mais le trajet pour arriver à son village est semé d’embuches. Le colis va devoir passer d’un DC3 à une Jeep d’un autre âge, d’une barge à un canoë, pour finir par être transporté à dos d’âne sur des sentiers quasi impraticables. Quatorze jours d’un voyage épique avant qu’Augustin puisse ouvrir son colis et en dévoiler le contenu.. ■