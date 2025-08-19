J'ai testé pour vous: quelques tours de circuit dans la Porsche de Karen Gaillard

Le septième épisode de notre série d’été consacrée aux véhicules d’exception nous emmène en Porsche. Et sur circuit, s’il vous plaît! Attention, ça va secouer.

ANAÏS REY

On se croirait dans l’émission Turbo, un dimanche matin sur le canapé familial. Cette fois-ci, on ne se contente pas de regarder. On s’apprête à embarquer à bord d’une Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport MR (lire encadré), sur le circuit Dijon-Prenois. Cerise sur le gâteau, la pilote gruérienne Karen Gaillard sera aux commandes.

Vroooooum! Une dizaine d’automobiles s’en donnent déjà à cœur joie sur le track de 3,8 kilomètres. On devine, compte tenu de la vitesse, notamment plusieurs Porsche et une Lamborghini. Un peu de patience avant le grand «baptême». La Gruérienne est en plein coaching. Elle participe en tant…