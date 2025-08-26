Jean-Philippe Lebeau, entraîneur du FC Bulle: «On est bons, mais on reste des gentils»

De Paradiso où il a ramené un bon point du nul (3-3) samedi, le FC Bulle peut s’inspirer du caractère affirmé selon son entraîneur Jean-Philippe Lebeau. Rendez-vous ce samedi à Bouleyres contre Young Boys M21.

QUENTIN DOUSSE, À PARADISO

FOOTBALL. A quoi attribue-t-on la bonne santé du FC Bulle cette saison? A sa réussite offensive d’abord, exprimée par sa moyenne de trois buts marqués par match. Ce fut encore le cas samedi soir face à Paradiso. Cet atypique club luganais face auquel les Gruériens, pourtant menés à la mi-temps, ont décroché un précieux point (3-3). Ils restent ainsi au pied du podium de Promotion League après quatre journées. Qui l’aurait pronostiqué?

Le bilan serait parfait si la défense se montrait à la hauteur de son attaque. Samedi au Tessin, les visiteurs ont…