A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Sportanlage Ueberstorf, dimanche à 15 h 30:
Ueberstorf vs CS Romontois
Un match et un joueur à suivre
Chris Fornerod
29 ans, défenseur du CS Romontois
«Notre défaite 2-4 samedi dernier contre Thoune M21 a clairement été frustrante. Encaisser trois buts dans les dix dernières minutes nous a rappelé des mauvais souvenirs. Nous tenions à bien commencer le championnat et avions pour objectif de ne pas perdre au Glaney. C’est déjà fini… Le but sera de nous rattraper dès ce dimanche à Ueberstorf, pour le premier derby de l’exercice. Nous voulons engranger des points au plus vite pour jouer le top 5. Il y a un bon mélange entre jeunesse et expérience dans cette équipe en laquelle je crois. Comme je fais partie des anciens, j’essaie de montrer l’exemple sur le terrain comme à l’entraînement, en…