A l’agenda

BELLEGARDE

Cantorama: dans le cadre des Rencontres de folklore internationales de Fribourg, concert d’Opaina Cultural Group (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et de FS Zemplin (Slovaquie). Rés. www.cantorama.ch ou 026929 81 81. Ve 20 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Lu-ve 14 h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Place du Marché et Grand-Rue: marché folklorique. Je 8-13 h.

Jardin des Capucins: Journée Culture’s en tous sens, programme complet sur site. Rens. www.croix-rouge-fr.ch Ins.jardin-capucins@croix-rouge-fr.ch. Sa10-16 h.

La Viennoise: soirée scène ouverte. Ve dès 20 h 30.

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

CHARMEY

Cour d’école: La cour, le Village d’été: concerts, activités sportives et sociales et diverses animations sont proposées chaque…