L’ultra-endurance, ce voyage aux limites du corps et de l’esprit

Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.

Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.

Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lancé en 2017. Du Bouveret lundi, une centaine d’intrépides sont partis en direction d’Oberwald pour une boucle de 685 kilomètres (et 48 000 m de dénivelé!) en Valais. Les premiers sont attendus ce mercredi. Au bout d’une course qu’ils voient davantage comme un «voyage».

Pour Nicolas Fragnière, le «voyage» s’est arrêté au km 430 l’an dernier, au km 0 cette année. Une blessure physique a…