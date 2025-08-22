La chronique d'Eric Bulliard: le boycott, son histoire et son efficacité… parfois

Une époque formidable

Commençons par un peu de linguistique, histoire de faire le malin. Le nom commun boycott s’est formé par antonomase. C’est le cas aussi de poubelle (tiré d’Eugène Poubelle, préfet de Paris qui a imposé des récipients pour ordures), silhouette (Etienne de Silhouette réalisait des portraits en papier découpé), béchamel (Louis de Béchameil a mis au point la recette) ou encore sandwich, lynchage, godillot, calepin… Bref, on a compris le principe, à défaut de se souvenir de la personne qui se trouve à l’origine de la chose ou du machin.

Boycott, c’est pareil. Il y a eu, dans l’Irlande du XIXe siècle, un certain Charles Cunningham Boycott. Pas très sympathique, le bonhomme. Sévère administrateur de terres pour un riche propriétaire, il s’est retrouvé en conflit avec les…