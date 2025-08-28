Le Babymetal, une plaisanterie devenue un phénomène musical

jeu, 28. aoû. 2025

Avec son nouvel album, le trio japonais Babymetal continue de secouer les scènes du monde en alliant deux choses apparemment inconciliables: la j-pop et le heavy metal. Retour sur un curieux phénomène.

ROMAIN MEYER

Pour certains, cela avait l’air d’une plaisanterie: mélanger deux univers musicaux aussi radicalement opposés que l’émanation de la scène si particulière des idoles japonaises – ces jeunes chanteurs et chanteuses choisis sur casting pour former des groupes alliant le plus souvent chorégraphies et chansons doucereuses ou légèrement acidulées – et le son lourd du metal occidental. Improbable, voire impossible! Et pourtant: en 15 ans d’existence, le groupe Babymetal a fait taire la plupart de ses détracteurs et mis le kawai metal (le «metal mignon») sur la carte du Tendre de la…

