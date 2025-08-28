Le Babymetal, une plaisanterie devenue un phénomène musical

Avec son nouvel album, le trio japonais Babymetal continue de secouer les scènes du monde en alliant deux choses apparemment inconciliables: la j-pop et le heavy metal. Retour sur un curieux phénomène.

ROMAIN MEYER

Pour certains, cela avait l’air d’une plaisanterie: mélanger deux univers musicaux aussi radicalement opposés que l’émanation de la scène si particulière des idoles japonaises – ces jeunes chanteurs et chanteuses choisis sur casting pour former des groupes alliant le plus souvent chorégraphies et chansons doucereuses ou légèrement acidulées – et le son lourd du metal occidental. Improbable, voire impossible! Et pourtant: en 15 ans d’existence, le groupe Babymetal a fait taire la plupart de ses détracteurs et mis le kawai metal (le «metal mignon») sur la carte du Tendre de la…