Le blues pour rester jeune

MUSIQUE

Buddy Guy

AIN’T DONE WITH THE BLUES

RCA Records

Ce titre comme une profession de foi: Ain’t Done with the Blues… A 89 ans, Buddy Guy n’en a pas fini avec le blues. Celui qui coule dans ses veines, qu’il distille de disque en disque depuis sept décennies (ce doit être son 35e album studio) et sur scène dans son club de Chicago. Vous avez dit légende? Pour donner une idée de la longévité du bonhomme, il suffit de rappeler qu’il a été salué comme une inspiration par Jimi Hendrix…

Voici donc Buddy Guy tel qu’en lui-même. Du pur blues, version Chicago, avec de l’électricité dans l’air et dans les guitares. Dix-huit titres intenses, balancés avec une énergie jubilatoire et une joie de vivre qui transcendent cette musique du peuple afro-américain, ce chant des laissés-pour-compte que…