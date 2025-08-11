Le cavalier broyard Robin Godel évoque sa relation unique avec son cheval «Lully»

Avec «Y’en a pas deux comme nous», La Gruyère se penche sur les duos complices. Sixième et dernier épisode de cette série avec Robin Godel et Grandeur de Lully. Le cavalier broyard décrit le lien qui l’unit à son demi-sang suisse depuis une décennie.

QUENTIN DOUSSE

HIPPISME. Ce n’est pas avec lui que Robin Godel a découvert les Jeux olympiques (à Tokyo en 2021) ni avec lui qu’il disputera les prochains (à Los Angeles en 2028). C’est pourtant lui que le Broyard a choisi: Grandeur de Lully, ce demi-sang suisse avec qui tout a débuté, en 2015, et avec qui l’histoire en compétition va bientôt s’achever. Non sans émotions partagées durant une décennie où tous les rêves étaient permis.

«On a tout vécu ensemble. De mes premiers championnats de Suisse, d’Europe et du monde jusqu’aux derniers Jeux olympiques. A Paris, on est passés proche de l’exploit (n.d.l.r.: 4e au concours complet par équipes). Une forme d’apothéose pour notre duo. Alors oui, c’est grâce à lui que j’en suis là aujourd’hui», relève le cavalier de 26 ans. L’hommage n’est pas feint, le lien étant réel sans être exagérément fusionnel. Cela tient tant du caractère solitaire du cheval que du respect pour son propriétaire.

«Très câlin»

N’y voyez pas un jeune homme insensible, bien au contraire, quatre ans après la perte de Jet Set (sur blessure). «Je suis très affectueux et câlin. Je passe donc un maximum de temps avec Grandeur comme avec les autres.» En moyenne, il consacre 1 h 30 par monture sur une journée de cavalier professionnel de dix à douze heures.

La préparation compte au moins autant que la relation. Ça, tous les champions le diront, sans garantie que tous les soigneront. Robin Godel, lui, considère Grandeur de Lully comme «un ami». Un ami qui ne lui a pas toujours voulu que du bien. «Les débuts ont été difficiles, car il est très peureux et capable de grosses réactions, souffle le citoyen de Donatyre. Je me souviens d’un premier championnat international où Grandeur s’était retrouvé sur les genoux et moi sur son encolure. On avait réussi à se relever et à bien terminer le parcours de cross, ce qui montrait déjà sa force mentale.»

Ce spécialiste de concours complet en rigole volontiers aujourd’hui: «On dit que les meilleurs chevaux sont les plus spéciaux. Grandeur confirme la règle…» L’étalon de 17 ans, propriété de Jean-Jacques Fünfschilling, tient également de l’exception. «Dès le premier contact, j’ai senti qu’il y avait quelque chose entre nous. La confiance est hyper importante à la monte. Surtout en cross, où le cheval ne voit pas toujours ce qui se trouve derrière l’obstacle. Il doit donc sauter sans se poser de question.»

Cette confiance aveugle est à la base de la performance. Elle se construit et s’entretient au quotidien, même après dix années de romance. «On peut toujours faire mieux», rappelle Robin Godel, qu’un écart de son cheval ne suffit pas à décontenancer. «Je ne peux pas lui en vouloir pour une réaction finalement naturelle. Donc je reste calme, et, pour trouver une solution, j’essaie de lui faire comprendre la situation avec son langage.»

Tout est dans le regard

Un langage corporel que le Broyard maîtrise depuis le temps. «Je sais parfaitement si Grandeur est content ou non. Je le vois dans sa façon d’être et dans… ses yeux», dit-il en caressant l’épaisse crinière de celui qu’il appelle Kara (comme Karamio, son ancien nom).

Kara dans le cœur, Grandeur dans le box de l’Institut équestre national d’Avenches. Le paradis pour qui jouit de certaines faveurs. «C’est vrai que chaque succès permet au cheval de prendre un peu plus de place que les autres. Il recevra plus d’attention et une carotte supplémentaire peut-être», sourit le cavalier fribourgeois, qui n’usera jamais du bâton.

La carrière du sportif soutenu par l’armée suisse atteste d’une méthode qui fonctionne. Rendez-vous est pris en 2028, Robin Godel sur le podium olympique à Los Angeles et Grandeur en retraite à Lully. Heureux l’un pour l’autre d’une destinée qu’ils auront écrite ensemble au fil des années. ■

Championnats du monde élites aux Etats-Unis, septembre 2018

«Mon premier grand souvenir avec Grandeur de Lully remonte à 2018, resitue Robin Godel, alors âgé de 20 ans. On avait participé à nos premiers championnats du monde élites à Tryon, en Caroline du Nord. C’était grandiose de se retrouver là, devant autant de monde et parmi les tout meilleurs. L’expérience avait été incroyable indépendamment du résultat final (n.d.l.r.: 60e d’un concours complet remporté par l’actuelle championne olympique en titre britannique Rosalind Canter).» QD

Du tac au tac

Avez-vous un rituel avant chaque concours?

Sur la ligne de départ, Grandeur est toujours un peu tendu, parce qu’il se réjouit d’y aller. Quant à moi, je n’ai pas de rituel, mais une petite superstition: dans mon porte-dossards, je garde tous les numéros portés lors des compétitions bien réussies. Ça doit en faire une dizaine.

Qui appelez-vous en premier après un concours?

Le propriétaire du cheval, qui a toujours plaisir à recevoir de ses nouvelles.

Quel est votre concours favori?

Grandeur n’en a pas, moi oui. Notamment celui d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), un concours incroyable.

Pourquoi l’un comme l’autre préférez-vous le cross?

Pour cette relation de confiance indispensable justement, pour l’adrénaline, la vitesse et la part de danger aussi: tout cela rend cette discipline particulière.

Quelle est votre bête noire?

Le saut pour Grandeur, le dressage pour moi qui préfère l’action.

Que vous offririez-vous avec le prize money d’une vie?

Sûrement quelques jeunes chevaux que je formerais en vue de futurs championnats. QD

