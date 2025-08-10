La série d'été "Y'en a pas deux comme nous" finie, retrouvez-en tous les épisodes en libre accès

Sport: série d'été
sam, 09. aoû. 2025
Anouk et Zoé Vergé-Depré avaient lancé la série d'été au début du mois de juillet. © Charly Rappo

Après la publication du dernier volet avec le cavalier Robin Godel et Grandeur de Lully samedi, retrouvez les six épisodes de la série d'été de la rédaction des sports "Y'en a pas deux comme nous".

GLENN RAY, QUENTIN DOUSSE ET VALENTIN THIÉRY

Omnisports. Avec «Y’en a pas deux comme nous», La Gruyère se penchait sur des duos complices.

Episode 1: Redécouvrir sa sœur, avec les beach-volleyeuses Anouk et Zoé Vergé-Dépré.

Episode 2: Le «vieux couple» du Sporting de Romont, avec les pilotes Agnès Eicher et Christian Joye.

Episode 3: Ensemble dans les bassins comme dans la vie, avec les plongeurs Guillaume Dutoit et Madeline Coquoz.

Episode 4: Unis par «une confiance essentielle», avec le skieur Gaël Zulauf et son serviceman Stefano Bonseri. 

Episode 5: L’alliance du tsar et du Dzodzet, avec les hockeyeurs Slava Bykov et Pascal Schaller.

Episode 6: Rêver en grandeur avec «Lully», avec le cavalier Robin Godel et sa monture Grandeur de Lully

 

