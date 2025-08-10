La série d'été "Y'en a pas deux comme nous" finie, retrouvez-en tous les épisodes en libre accès

GLENN RAY, QUENTIN DOUSSE ET VALENTIN THIÉRY

Omnisports. Avec «Y’en a pas deux comme nous», La Gruyère se penchait sur des duos complices.

Episode 1: Redécouvrir sa sœur, avec les beach-volleyeuses Anouk et Zoé Vergé-Dépré.

Episode 2: Le «vieux couple» du Sporting de Romont, avec les pilotes Agnès Eicher et Christian Joye.

Episode 3: Ensemble dans les bassins comme dans la vie, avec les plongeurs Guillaume Dutoit et Madeline Coquoz.

Episode 4: Unis par «une confiance essentielle», avec le skieur Gaël Zulauf et son serviceman Stefano Bonseri.

Episode 5: L’alliance du tsar et du Dzodzet, avec les hockeyeurs Slava Bykov et Pascal Schaller.

Episode 6: Rêver en grandeur avec «Lully», avec le cavalier Robin Godel et sa monture Grandeur de Lully