Les avions du bout du monde

Madagascar, le taxi-brousse des airs

François-Xavier Mayer, dit Fifou, est pilote d’avion à Madagascar. Une passion transmise par son grand-père, qui a construit de nombreuses pistes sur l’île dans les années 1930. A bord de son Cessna 206, Fifou livre des denrées alimentaires aux dispensaires les plus reculés, transporte les blessés et observe les baleines pour mieux assurer leur protection. François-Xavier est un enfant de Madagascar. A bord de son taxi-brousse, il fait découvrir son île, d’une beauté singulière, et ses richesses, qu’il souhaite préserver à tout prix. ■