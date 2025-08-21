Les blagues de Toto

M6, VENDREDI, À 21 H 10
C’est la rentrée des classes. Toto a débranché le radio-réveil de son père Jérôme, qui ne se réveille pas. Du coup, Sylvie récupère son fils en retard pour l’emmener à l’école. Mademoiselle Jolibois, maîtresse de CM1, frémit à l’idée d’avoir Toto le blagueur dans sa classe. Toto retrouve ses copains, Yassine, Carole et Olive et se demande quelle blague il pourrait bien faire à Igor, le premier de la classe. Jérôme traîne Toto à l’inauguration du musée local dédié à son patron, Roger Justin-Petit. Au moment où ce dernier prononce son discours, une sculpture s’écrase et cela détruit les œuvres exposées. Immédiatement désigné comme coupable, Toto risque l’internat... ■