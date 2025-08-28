Les chiffres clés de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres

La 47e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres démarre ce week-end à Glaris. Avant de redécouvrir les cinq représentants du club de la Gruyère à travers leur prise, quelques chiffres pour être incollable sur cet événement hors du commun.

VALENTIN THIÉRY

LUTTE SUISSE. A un moment ou à un autre, les montagnes et les 56 500 spectateurs de l’arène éphémère située sur l’aérodrome de Mollis (GL) auront les yeux rivés sur eux. Dès ce samedi, les 5 représentants du club de la Gruyère (voir pages 22 et 23) se lanceront dans la 47e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Benjamin Gapany, Johann Borcard, Paul Tornare, Loïc Pasquier et Etienne Ducrest sont des 30 Romands parmi les 274 gaillards engagés ce week-end, dont 4 Américains et 2 Canadiens.

Le quintet fera-t-il mieux…