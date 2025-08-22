Les Dragons se dévoilent ce samedi à l'occasion du Big Day

HOCKEY SUR GLACE. Ce samedi, en marge de son dernier match de préparation à la BCF Arena face à Thurgovie (16 h 15), Fribourg-Gottéron invite ses supporters à son traditionnel Big Day. Dès 10 h, les intéressés pourront assister à un entraînement de l’équipe fanion, sous la houlette du nouveau coach suédois Roger Rönnberg. Une session à l’issue de laquelle des animations et un repas seront proposés aux fans sur la place du fair-play.

Les choses sérieuses commenceront dès 13 h, avec la rencontre entre Fribourg-Gottéron Ladies et les Allemandes de Mannheim. Dans la foulée, l’équipe masculine affrontera Thurgovie, formation de Swiss League. L’occasion pour les spectateurs de faire la connaissance avec les nouvelles recrues Ludvig Johnson, Patrik Nemeth, Michael Kapla, Attilio Biasca, Henrik…