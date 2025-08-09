Les Etats-Unis ne sont plus l’eldorado des entreprises suisses

La Suisse espérait un traitement proche de celui de l’Union européenne, elle a eu droit à un régime spécial de Washington.

Depuis jeudi, les produits helvétiques exportés vers les Etats-Unis sont taxés de 39% de droits de douane.

La conseillère nationale et directrice de la FPE Nadine Gobet décrypte l’onde de choc qui frappe l’économie de notre pays.

PHILIPPE HUWILER

IMPORT-EXPORT. Pour une douche froide, on peut dire que c’est un coup de massue. Jusqu’à nouvel avis, les droits de douane vers les Etats-Unis sont donc de 39%. Le président américain est resté inflexible aux suppliques des deux conseillers fédéraux Karine Keller-Sutter et Guy Parmelin, qui ont fait le déplacement à Washington cette semaine.

Depuis jeudi, c’est davantage l’inquiétude que l’incertitude qui s’est emparée de…