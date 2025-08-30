Les routes de l’impossible

FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H
Nigéria, quand la vie rêve d’ailleurs
Dans la forêt tropicale, des centaines de camions circulent et se croisent, menaçant de se renverser avec leur chargement de bois ou de gaz sur l’axe le plus périlleux du pays. Mais ce ne sont pas les seuls dangers qui guettent les chauffeurs nigérians. Chaque année, le pays compte des milliers d’enlèvements par des bandes armées. A Lagos, la capitale, 300 000 habitants s’entassent dans leur «Venise flottante»: un immense bidonville sur pilotis qui a ses propres règles et son roi. Dès qu’ils quittent la lagune, les habitants se retrouvent plongés dans l’enfer de la circulation. Ailleurs, des milliers de pèlerins convergent vers une forêt sacrée pour s’attirer la protection de la déesse Osun. ■