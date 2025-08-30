Les routes de l’impossible

1

Humour et musique du terroir, cette saison aux Capucins à Romont

La saison culturelle de l’association des Capucins comptera cinq spectacles dans l’ancienne église de Romont. Sur les 29 artistes attendus sur scène, 25 sont Fribourgeois.

VALENTIN CASTELLA

CULTURE. Cinq spectacles figurent au programme de la 14e saison culturelle des Capucins. Une cuvée 2025-2026 …