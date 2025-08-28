Les soeurs Laetitia et Jessica Conus s'affrontent ce samedi en Coupe de Suisse féminine

Vuisternens/Mézières reçoit le FC Sion Féminin en Coupe de Suisse ce samedi. Jessica Conus accueille donc sa grande sœur Laetitia. La vice-capitaine des Valaisannes préface ce duel et parle de sa saison.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Laetitia Conus accepte de se mouiller. «Je dirais qu’on va gagner 1-4. Si je marque, je vais célébrer, mais sans être hautaine.» La Glânoise de 27 ans ne fait pas dans le sentiment avant de se déplacer avec le FC Sion Féminin (Ligue nationale B) au FC Vuisternens/Mézières (1re ligue), samedi (20 h 15) en 32e de finale de la Coupe de Suisse. Pourtant, c’est à la Condémine que la vice-capitaine des Valaisannes a joué près de dix ans. «Il n’y avait pas meilleur tirage pour un premier tour. Refouler cette pelouse va me raviver tellement de choses.» Des souvenirs,…