BULLE

Marie-Pierre Monferini s’est éteinte le 9 août à l’âge de 63 ans, entourée de l’amour des siens. La célébration du dernier adieu a eu lieu le mercredi 13 août en l’église Saint-Pierre-aux-Liens.

Marie-Pierre est née le 30 juin 1962 à Fribourg, dans la famille de Jean et Christine Monferini. Cinquième d’une fratrie de sept enfants, elle a grandi entourée de beaucoup de vie et d’affection.

Après ses études à Bulle, elle s’est formée comme dessinatrice en bâtiment. Elle aurait aimé devenir verrier d’art, mais les circonstances l’ont amenée ailleurs. Elle a d’abord travaillé dans l’atelier d’architecture de sa sœur Catherine, où elle s’est illustrée par sa rigueur et son sens du détail.

Un peu plus tard, son rêve s’est quand même réalisé grâce à sa sœur Geneviève, verrier d’art.…