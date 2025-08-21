Née Gapany

VUADENS

Monique Moret-Gapany s’en est allée paisiblement le 31 juillet, à l’âge de 82 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 4 août, en l’église de Vuadens. La messe de trentième aura lieu le 13 septembre, également à Vuadens.

Originaire de Marsens, Monique Moret-Gapany a grandi entourée de ses cinq frères et de sa sœur, avec lesquels elle a partagé une vie de travail et de traditions. Elle a noué des amitiés fidèles, notamment avec ses chères contemporaines de Marsens.

Après avoir travaillé chez Nestlé, à Broc, où elle se rendait à vélo depuis Marsens, puis à la boucherie Ruffieux, elle a rencontré Gilbert Moret, qu’elle a épousé. Ensemble, ils ont fondé leur foyer à Vuadens, où Monique s’est consacrée à l’éducation de leurs deux fils, William et Pierre-Alain.

Une fois…