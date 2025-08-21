Nouvelle loi pour les bourses d’études

FORMATION. Lors de sa dernière session, le Grand Conseil a adopté plusieurs changements sur la loi relative aux bourses et prêts d’études. «Depuis le 1er août, les personnes titulaires d’un permis F sans statut de réfugié et celles mises au bénéfice du statut de protection S ont rejoint le cercle des bénéficiaires des subsides de formation», a rappelé la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) dans un communiqué de presse. Le service des subsides de formation pourra en outre consulter certaines données auprès d’autres autorités pour faciliter l’octroi d’une bourse. «L’intégration des personnes issues de l’immigration représente un véritable défi. Pour le relever, l’une des clés est sans aucun doute la formation», souligne la DFAC.

Dans le même souci d’égalité, les…