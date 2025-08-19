Open Air Cinéma en forêt du Gibloux ce week-end

1

Tous dans la même galère: les Gremaud participent ce samedi à l’Inferno Triathlon

La famille Gremaud participe à l’exigeant Inferno Triathlon samedi dans l’Oberland bernois.

Un défi de 150 kilomètres pour ces Glânois «un peu hyperactifs», fous de sport et de musique.

Rencontre avec cinq compétiteurs ayant trouvé l’équilibre entre efforts et plaisirs de la vie.

VALENTIN THIÉRY

OM…