Open Air Cinéma en forêt du Gibloux ce week-end

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Pour sa 10e édition, l’Open Air Cinéma de Vuisternens-en-Ogoz organise deux soirées, dans la clairière de La Vuisterna, au cœur de la forêt du Gibloux. Le vendredi 22 août, deux films d’horreur seront projetés: Nosferatu (photo du haut) à 21 h et Smile 2 à 23 h 55. Les adolescents y ont accès dès 16 ans, ou accompagnés d’un adulte dès 14 ans. La soirée du samedi 23 août propose trois films familiaux: Moi, moche et méchant 4 à 16 h 30, Un p’tit truc en plus (photo) à 18 h 45 et Top Gun: Maverick à 21 h 05. Le bar et la restauration ouvrent à 19 h le vendredi et à 15 h 30 le samedi. La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz, qui organise l’événement, conseille de prendre transats, habits chauds et couvertures. Informations et programme: …