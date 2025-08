Plus de 500 enfants attendus en Glâne

PASSEPORT VACANCES. Avant de refermer la parenthèse estivale et de céder la place aux cartables, le Passeport vacances s’invite en Glâne, du lundi 18 au samedi 23 août. Il réunira 514 enfants, selon les chiffres communiqués par l’organisation. Au programme, plus de 300 activités, avec «une large gamme destinée à éveiller la curiosité et l’enthousiasme des enfants». Parmi les temps forts: «baptême de l’air, ateliers créatifs ou avec les animaux, découverte de la nature et de métiers passionnants».

Des appuis primordiaux

Derrière ce programme étoffé, un comité bénévole «engagé et dévoué», rappellent les organisateurs. Une mobilisation à souligner, alors que les Passeports vacances de la région ont, ces dernières années, peiné à recruter et à faire face à la charge de travail (La Gruyère du…