PROMO Femina veut davantage de femmes en politique, aussi à Fribourg

Le projet PROMO Femina, qui vise davantage de diversité au sein de la politique communale, se déploie désormais en Suisse romande. Fribourg fait partie des trois cantons concernés.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

EGALITÉ. En 2021, quatre cantons alémaniques, le Valais et l’Association des communes suisses ont lancé PROMO Femina, un projet visant à encourager les femmes à s’engager en politique dans leurs communes. Développé par la Haute Ecole spécialisée (HES) des Grisons, le projet se déploie désormais également en Suisse romande, et ce «grâce au soutien de la Conférence romande des bureaux de l’égalité», expliquent les initiateurs dans un communiqué.

Jusqu’à présent, les cartes interactives proposées par PROMO Femina présentaient des chiffres sur la représentation féminine au sein des exécutifs et…