Quand la Veveyse rêvait encore de salines et d’or blanc

PAR VINCENT CAILLE

Au nom du lieu (5) Entre la Cierne, les Moillettes et Tiapana, un vallon porte un nom intrigant: le Creux-du-Sel. D’anciennes prospections, des légendes tenaces et un parfum salin en ont façonné la mémoire.

SEMSALES. On pourrait croire à une cache de sel, jalousement dissimulée à l’abri des gabelous – ces agents de l’Ancien Régime en France qui traquaient le sel de contrebande. Ou à l’entrée d’une mine où Indiana Jones lui-même viendrait se risquer, chapeau sur la tête et fouet à la main. Mais ici, pas de temple perdu ni de pièges hollywoodiens. Juste un nom, accroché aux cartes à l’est de Semsales: le Creuxdu-Sel. Un nom qui ressurgit parfois au détour d’une conversation… mais bien malin celui qui saurait encore vous y mener.

«Je crois que la majorité des gens, même…