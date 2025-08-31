Revers du FC Bulle après une pluie de buts

VALENTIN THIERY

Football. Toujours pas de succès pour le FC Bulle à domicile depuis février dernier. Les Gruériens se sont inclinés 3-4 contre la relève de Young Boys à l’occasion de la 5e journée de Promotion League, ce samedi.

Une fois de plus, les spectateurs ont vibré dans un match bullois. Ils ont vu des buts inattendus grâce à l'auto-goal de Pinga (12e, 0-1). Des bijoux, grâce aux frappes enroulées du Glânois d’YB Dalipi (31, 0-2) et Raherinaivo (45+1e, 2-3). Et de jolies actions grâce à Raherinaivo (36e, 1-2), Mouta Borges (38e, 1-3) et Petignat (2-4). Ils ont aussi pu constater que les soucis défensifs de Bulle ne sont pas encore solutionnés. Exemple sur le 2-4 (68e) du Billensois Dalipi, étrangement seul dans la surface, dont le tir dévié par Behrami a trompé Ropraz.

Bulle a la deuxième pire arrière-garde de la Promotion League. En revanche les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont encore une prouvé qu’ils avaient beaucoup de facilités à marquer.

Il faudra rééquilibrer tout ça dès samedi prochain (16 h) sur la pelouse de Bavois pour le deuxième derby romand de la saison.

