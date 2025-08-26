Semsales en forme à domicile

TRAIL. La quatrième édition des Défis du Niremont a souri aux Veveysans, samedi. Le parcours de 11,7 kilomètres (650 m de dénivelé positif) a vu s’imposer Lorick Buclin (53’’19), le Vaudois lié par le cœur et le sang à Semsales, où avait lieu le départ. Justine Di Certo (Semsales) en a fait de même chez les dames en 1 h 06. Sur le 22,4 km (1270 m de dénivelé positif), Laurent Dévaud (Semsales) s’est montré le plus rapide en 2 h 09. La Gruérienne Mylène Schuwey est venue casser la domination locale en 2 h 21. VT