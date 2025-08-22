Sept clubs sudistes en lice pour la reprise de la 2e ligue fribourgeoise

Le championnat de 2e ligue fribourgeoise de football commence ce week-end.

Présentation des attractions de la saison avec les sept clubs de la région.

Le FC Gumefens/Sorens vise la promotion ratée de peu la saison dernière.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Quatorze équipes (dont sept du Sud fribourgeois) au départ, 182 matches au calendrier, 546 points (au maximum) à distribuer, un promu et deux relégués (au minimum) à l’arrivée: le nouveau championnat de 2e ligue peut débuter. Par une première journée sans choc ni derby. Au contraire de la 26e et dernière, qui mettra aux prises Gumefens/Sorens et Schoenberg. Deux principaux favoris à la promotion selon les sept entraîneurs de la région interrogés (lire cidessous).

Ces derniers, avec le concours de La Gruyère, vous disent pourquoi il faudra suivre…