SUR LE WEB

Vous avez apprécié le dernier épisode (en page 9) de notre série d’été «Y’en a pas deux comme nous»? Retrouvez gratuitement les six volets de cette série consacrée aux duos sportifs sur notre site internet www.lagruyere.ch
La poterie de Gruyère vit ses derniers instants.
L’atelier Dubuis-Bosshard, son seul fabricant, annonce en effet sa fermeture pour la fin 2025.
Retour sur l’histoire d’une manufacture à part.
ANAÏS REY
ARTISANAT LOCAL. La décision n’a pas été facile à prendre, mais Pierre Dubuis parle désormais d’u…