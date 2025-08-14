En bref

Près de 800 traileurs à l’épreuve du Barlatay

La 14e édition du Supertrail du Barlatay aura lieu ce samedi dans le Pays-d’Enhaut et les Préalpes vaudoises. Quatre courses (de 75, 50, 26 et 15 km) s’y dérouleront en plus du défi (12 km) pour les juniors. Les départs s’échelonneront de 1 h le matin (pour le grand parcours) à 11 h (pour le petit parcours). Au total, près de 800 traileurs disputeront cette épreuve à laquelle il n’est plus possible de s’inscrire. QD

TIR

Titres cantonaux en jeu à la Montagne-de-Lussy

Le stand de la Montagne-de-Lussy reçoit les championnats cantonaux individuels à 300 m ce samedi. Cinq matches sont au programme: olympique armes de sport, couché armes d’ordonnance, fusils standards deux positions, ordonnance deux positions et armes libres trois positions.…