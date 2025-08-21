Tribune libre

Et l’humain dans tout cela?

A propos de l’intelligence artificielle.

Les médias ne se lassent pas de mettre en avant les valeurs et l’importance de l’intelligence artificielle (IA). Les milieux scientifiques, sociétaux, industriels et économiques s’en sont approprié l’usage comme machine à réfléchir et trouver toutes les solutions possibles. Que ce soit pour faciliter la recherche, résoudre les problèmes, simplifier le travail et gagner du temps. Cependant, certaines personnes et dirigeants ne sont pas entièrement convaincus du bien-fondé et du contenu.

Et l’humain dans tout cela? Quelle prise de conscience? Le philosophe René Descartes, au XVIIe siècle, disait: «Je pense, donc je suis.» L’usager de l’IA deviendra-t-il bientôt le robot de chair sans autonomie, programmé par des…