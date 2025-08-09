Un concours pour les seniors

ALAIN WICHT – ARCHIVE

BÉNICHON. «Vous avez 60 ans ou plus? Votre moutarde fait sensation?» Lancé par Pro Senectute, le slogan invite les seniors au concours de la meilleure moutarde de bénichon 2025. Pour tenter de hisser sur le podium votre préparation crémeuse et épicée, de celle qui fait chanter les tranches de cuchaule, il vous suffit d’en apporter un pot d’ici au 3 septembre chez Pro Senectute à Fribourg (passage du Cardinal 18).

La dégustation et la remise des prix auront lieu le 4 septembre au Marly Innovation Center. Un jury professionnel, emmené par les chefs Pierrot Ayer et Alain Baechler, départagera les candidats. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 026 347 12 93. A noter que, sur son site internet, la ville de Bulle propose à ses habitants de déposer leur pot…