Une balade au fil des œuvres, le long de la Sionge

jeu, 14. aoû. 2025

Plus de 20 membres des Imagiers de la Gruyère exposent en plein air, sur les rives de la Sionge. Leurs œuvres dialoguent avec la nature et invitent à la rêverie, à l’imaginaire, à la réflexion.

ERIC BULLIARD

RIAZ. Pour les Imagiers de la Gruyère, c’est une première: 23 artistes, soit la moitié environ de ses membres, présentent une quarantaine d’œuvres en plein air, à Riaz, le long de la Sionge. Le vernissage a lieu demain vendredi, dès 18 h, et l’exposition restera en place jusqu’au 30 septembre.

L’idée a germé il y a quelques années dans l’esprit de Pierre-Alain Jemmely, vice-président d’une société qui a fêté son demi-siècle l’automne dernier: «J’ai vu une exposition de ce genre à Morgins et je me suis dit qu’il fallait qu’on le fasse.» Le site s’est imposé naturellement. Il a…

