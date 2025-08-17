Une mise à l’enquête en lien avec le centre équestre

sam, 16. aoû. 2025

PONT-LA-VILLE. Au lieu-dit Sur Momont, à Pont-la-Ville, un projet de centre équestre est dans l’attente de la validation d’un plan d’aménagement de détail (PAD). Ce dernier avait fait l’objet de cinq oppositions, à l’été 2024. Quatre ont été levées, signale le vice-syndic Benoît Risse. La dernière a suscité une modification du PAD, mise à l’enquête ce vendredi dans la Feuille officielle. Les changements, formels, portent sur des éléments «techniques et rédactionnels», note le vice-syndic. «Mais le projet reste le même.» Seuls les éléments modifiés peuvent faire l’objet de réactions, dans un délai de 30 jours. Pour mémoire, le projet s’étend sur sept hectares, répartis sur deux parcelles, dont l’une est déjà équipée d’un paddock (La Gruyère du 22 juin 2024). Un concept d’écurie active est…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses