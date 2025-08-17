Une mise à l’enquête en lien avec le centre équestre

PONT-LA-VILLE. Au lieu-dit Sur Momont, à Pont-la-Ville, un projet de centre équestre est dans l’attente de la validation d’un plan d’aménagement de détail (PAD). Ce dernier avait fait l’objet de cinq oppositions, à l’été 2024. Quatre ont été levées, signale le vice-syndic Benoît Risse. La dernière a suscité une modification du PAD, mise à l’enquête ce vendredi dans la Feuille officielle. Les changements, formels, portent sur des éléments «techniques et rédactionnels», note le vice-syndic. «Mais le projet reste le même.» Seuls les éléments modifiés peuvent faire l’objet de réactions, dans un délai de 30 jours. Pour mémoire, le projet s’étend sur sept hectares, répartis sur deux parcelles, dont l’une est déjà équipée d’un paddock (La Gruyère du 22 juin 2024). Un concept d’écurie active est…