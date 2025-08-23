Une nouvelle école pour les maçons

APPRENTISSAGE. La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE) a créé un nouveau programme pour les apprentis en maçonnerie. Depuis cette année, les débutants dans le domaine bénéficient d’une école, la FFE-FBV Academy +, afin de développer les fondamentaux du métier. Durant six semaines au total, dont trois avant de travailler en entreprise, les jeunes abordent la convention collective, les différentes machines et surtout la sécurité, indique le communiqué de presse de la FFE.

Cette innovation a pour objectif de mieux préparer les apprentis pour le chantier et de leur permettre, ainsi qu’à leurs parents, d’envisager l’intégration dans le monde professionnel avec plus de sérénité. Le programme sert ainsi de complément au CFC et s’adresse uniquement aux apprentis de première année,…